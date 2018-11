Em declarações à agência Lusa, no dia em que o Ministério da Saúde vai ter reuniões com os sindicatos dos enfermeiros, a presidente da Associação Sindical dos Enfermeiros Portugueses (ASPE) defendeu a legitimidade da greve e considerou que de “agressiva não tem absolutamente nada, a não ser a duração do tempo”.

“De facto, é um tempo mais prolongado do que é habitual os enfermeiros fazerem [greve], mas também é visível que nos últimos anos as greves que foram feitas de dois, três dias, uma semana nunca resultaram em absolutamente nada”, disse Lúcia Leite.

A ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu na passada semana estar muito preocupada com a greve convocada para os principais blocos operatórios dos hospitais públicos do país, entre 22 de novembro e 31 de dezembro, considerando-a “extraordinariamente agressiva”, indicando que tem de ser avaliada a legitimidade nos moldes em que está a ser pensada.

A presidente da ASPE afirmou que é o Governo que está a empurrar os enfermeiros para esta situação ao não dar resposta às suas propostas em relação à carreira, como “prometeu fazer”.

“Os enfermeiros não querem prejudicar os doentes, nunca quiseram. Aliás, não há nenhum ministro que se preocupe mais com os doentes do que os enfermeiros”, que trabalham todos os dias com eles e que, “mesmo estando de greve, regra geral, não são restritivos” em relação aos serviços mínimos.