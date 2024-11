“Às 22:00 [de sexta-feira, 20:00 em Lisboa], (…) um oficial, 30 agentes da polícia, um socorrista e nove civis ficaram feridos na sequência de um ataque com foguetes contra Kharkiv”, informou a polícia da região, nas redes sociais.

A polícia acrescentou que, “às 16:05 [14:05 em Lisboa], os russos lançaram um ataque com mísseis contra Kharkiv. Vinte edifícios residenciais e seis edifícios não residenciais, bem como 11 veículos, foram danificados. Um polícia foi morto”.

O chefe da Polícia Nacional da Ucrânia tinha já dito que dois projéteis russos tinham caído sobre a esquadra de Kharkiv, matando o coronel Andri Matvienko.

“As minhas sinceras condolências à família e amigos”, disse Ivan Vihivski.

“O inimigo será responsável por cada perda, cada crime. Toda a família da polícia fará todo o necessário”, garantiu Vihivski.

O chefe do Departamento de Investigação da Direção-Geral da Polícia Nacional Ucraniana em Kharkiv afirmou que três dos agentes feridos estão em estado grave.

“Os russos sabiam onde estavam a atacar”, disse Sergei Bolvinov na rede social X (antigo Twitter).

“Depois de dois mísseis russos, aqui está uma cratera e destruição. Estamos a recolher os restos mortais e, como sempre, a registar todas as provas do crime de guerra do exército russo. Os uniformes daqueles que serviram na cidade da linha da frente sobreviveram aqui e eu desejamos aos seus proprietários uma rápida recuperação”, afirmou Bolvinov.

A cidade de Kharkiv foi alvo ao longo do dia de sexta-feira de mísseis russos, que também caíram nas últimas horas sobre o distrito de Osnovyanski, situado na capital da região, provocando alguns feridos.

A vaga de ataques russos surge um dia depois das forças de defesa antiaérea da Rússia terem intercetado e abatido durante a madrugada 83 drones ucranianos em cinco regiões russas e na anexada península da Crimeia, segundo o Ministério da Defesa.

Numa nota publicada no Telegram, o comando russo informou que abateu 36 drones sobre a região fronteiriça de Kursk, parcialmente ocupada pelo exército ucraniano desde agosto.

As defesas antiaéreas russas abateram também 20 drones sobre a região de Briansk, oito em Voronez, quatro na região de Oriol e outros três em Belgorod. Segundo Moscovo, outros 12 drones foram abatidos sobre a península da Crimeia.

Minutos antes, o governador da região meridional russa de Stavropol, Vladimir Vladimirov, assinalou no Telegram o impacto de um drone ucraniano contra um depósito de combustível na cidade de Svetlograd, sem produzir vítimas.