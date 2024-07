O Ministério da Saúde do governo do Hamas na Faixa de Gaza disse hoje que os ataques israelitas em Khan Yunis provocaram 70 mortos e mais de 200 feridos nessa cidade do sul do território palestiniano.

"Os bombardeamentos e massacres da ocupação israelita na província de Khan Yunis deixaram 70 mártires e mais de 200 feridos desde as primeiras horas desta manhã e até agora, vários deles em estado grave", informou o ministério. O Exército de Israel, contactado pela AFP, absteve-se até agora de comentar esses números.