"Temos um filho da p*** louco como esse Putin, e outros, e temos sempre de nos preocupar com o conflito nuclear, mas a ameaça existencial para a humanidade é o clima", disse Biden num breve discurso no evento em San Francisco, que contou com a presença de um pequeno grupo de jornalistas.

Em inglês, Biden usou as três letras "SOB", abreviação de "son of a bitch", insulto que pode ser traduzido para o português como "filho da p***".

A explosão de linguagem forte de Biden segue outras ocasiões em que ele chamou ao presidente russo, que ordenou a invasão da Ucrânia em 2022, "carniceiro" e "criminoso de guerra".

Biden disse que os Estados Unidos anunciarão na sexta-feira um pacote de novas e fortes sanções contra a Rússia pela morte na prisão do líder opositor Alexei Navalny.