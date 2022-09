Ao tomar a palavra no debate geral da 77.ª sessão da Assembleia-Geral da ONU, Biden disse que "esta guerra [na Ucrânia] tem o objetivo de extinguir o direito de a Ucrânia existir como Estado".

E defendeu que "se as nações podem perseguir sem consequências as suas ambições imperiais", a ordem do pós Segunda Guerra Mundial desmorona-se.

Visando as ameaças veladas de Vladimir Putin no seu mais recente discurso à nação, anunciando uma mobilização parcial de tropas na reserva e ameaçando o Ocidente dizendo que usará todas as armas à sua disposição para defender a Rússia, Biden lembrou que "uma guerra nuclear não pode ser vencida e nunca deve ser travada".

Assim, classificou as ameaças de Putin como "irresponsáveis" e garantiu que os EUA continuarão a ser solidários com a Ucrânia neste conflito. Joe Biden, alerta, todavia, que os custos de fazer frente à Rússia vão aumentar, com o preço da energia e da comida a galopar, em parte como resultado das sanções que têm sido aplicadas do país de Vladimir Putin.

Biden enquadrou a Rússia neste discurso como agressor, que coloca em causa a ordem mundial, e os EUA como um líder nos temas críticos, como as alterações climáticas, a escassez alimentar ou a defesa dos Direitos Humanos.

Uma palavra para China

Ainda neste discurso, Joe Biden quis deixar uma palavra para a China, garantindo que os EUA não procuram o conflito, apesar das tensões entre os dois gigantes económicos, particularmente em relação a Taiwan.

"Deixem-me ser muito direto sobre a competição entre os Estados Unidos e a China", disse o presidente norte-americano no púlpito: "os Estados Unidos não estão à procura um conflito. Os Estados Unidos não estão à procura de uma Guerra Fria" com a China, enfatizou.

Biden garantiu que os Estados Unidos continuam "comprometidos com a política de Uma Só China", do que a Taiwan diz respeito (mas recorde-se que Biden também garantiu recentemente que os EUA defenderão a ilha que Pequim considera "rebelde" em caso de uma invasão chinesa).

Antes de finalizar, Biden direcionou o discurso para o Irão: "hoje estamos ao lado dos cidadãos corajosos e as mulheres corajosas do Irão, que neste momento protestam contra o governo para garantir direitos básicos", alargando a crítica à China e a Myanmar, e garantindo que os EUA vão sempre defender os Direitos Humanos. Ainda sobre o Irão, Biden assegurou que o país nunca irá adquirir armas nucleares, com a ameaça implícita de recorrer à força se tal for necessário.