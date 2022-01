De acordo com o Departamento de Estado norte-americano, nesse telefonema, Antony Blinken — que está de partida para uma visita oficial a Kiev – “sublinhou a importância de procurar uma via diplomática para aliviar as tensões decorrentes da concentração profundamente perturbadora de tropas russas na Ucrânia”.

Blinken — que vai reunir com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Kiev — deverá “reforçar o compromisso dos Estados Unidos com a soberania e a integridade territorial da Ucrânia”, de acordo com o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price.

Durante uma conferência de imprensa conjunta com a sua homóloga alemã Annalena Baerbock, Serguei Lavrov disse que Moscovo continua a aguardar por respostas dos países ocidentais às exigências feitas pela Rússia, que insiste em que a NATO não aceite a inclusão da Ucrânia na Aliança Atlântica e que não fortaleça a posição das suas forças militares junto às fronteiras russas.

“Aguardamos as respostas que nos prometeram, para continuar as negociações”, explicou Lavrov.