A cerveja Bohemia vai oferecer 1500 refeições aos profissionais de saúde que estão a combater a pandemia do novo coronavírus. No domingo de Páscoa, acrescenta o tradicional folar.

A ação, a levar a cabo durante este fim de semana, decorrerá em duas unidades de saúde de referência no combate à Covid-19, no Centro Hospitalar Lisboa Central, onde está inserido o Hospital Curry Cabral e no Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, que integra o Hospital de São Sebastião.

“Este é o momento de agradecer a todos os profissionais de saúde que têm sido incansáveis nesta luta e que nunca baixam os braços, mas também de ajudar os parceiros Bohemia da restauração que atravessam uma fase também ela de incerteza”, lê-se numa nota de imprensa da marca detida pelo Grupo Central de Cervejas.

O grupo de restauração Plateform, que integra no portfólio as marcas Honest Greens, Honorato, Vitaminas, Wok to Walk e Zero Zero, e a cadeia de restauração TGB (The Good Burguer) São Bento terá a cargo a distribuição das refeições aos profissionais de saúde nos referidos hospitais. Por sua vez, o folar da páscoa tem o selo do ChefPanda e será distribuído pelo TPVService e Papiro.