Em comunicado, Abu Obeida, porta-voz das Brigadas Ezzedine al-Qassam, declarou que o reatamento dos contactos, interrompidos há várias semanas, com os guardas dos reféns tinha permitido estabelecer que a mulher tinha sido morta numa zona de operações do exército israelita, no norte do território palestiniano.

Não foram fornecidos pormenores sobre a data e o local, a identidade da vítima ou as circunstâncias da sua morte.

Contactado pela agência AFP, o exército israelita afirmou que estava a analisar estas alegações.

Durante o ataque do Hamas, em 07 de outubro de 2023, 251 pessoas foram raptadas em solo israelita. Em Gaza, continuam reféns 97 pessoas, 34 das quais foram declaradas mortas pelo exército.