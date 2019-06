Bruxelas recomenda ainda que Portugal tome medidas para “enumerar todos os subsídios ao setor da energia, nomeadamente aos combustíveis fósseis, e as ações empreendidas e os planos estabelecidos para os eliminar progressivamente”.

Bruxelas publicou hoje a sua avaliação dos projetos de planos dos Estados-membros para implementar os objetivos da União da Energia e, em particular, os objetivos acordados da UE em matéria de energia e do clima para 2030.

No Plano Nacional Integrado Energia e Clima 2021-2030, Portugal avança o compromisso de reduzir em 17% as emissões de dióxido de carbono, face a 2005, reforçar o peso das energias renováveis para 47% do consumo final bruto de energia, aumentar a eficiência energética para 35% e as interligações elétricas para 15%.

Pretende-se ainda que a dependência energética nacional se mantenha numa trajetória decrescente, pelo menos até 65% em 2030.