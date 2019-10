A capital chilena tenta agora recuperar a normalidade, com o metropolitano de Santiago a funcionar parcialmente em três linhas, o serviço urbano de autocarros a operar normalmente e as lojas a reabrir portas.

“A situação de ordem pública e de segurança dos cidadãos está a melhorar”, assegurou o Presidente do Chile, Sebastián Piñera, que ainda mantém quase todo o país em estado de emergência, com as forças armadas encarregadas de garantir a segurança, após ter voltado a decretar na noite passada o recolher obrigatório em muitas cidades.

No entanto, várias escolas e universidades continuam com aulas suspensas e, pelo menos até hoje, os dias continuam com a mesma rotina, com milhares de cidadãos a concentrarem-se em diferentes praças e ruas de maneira pacífica.

Paralelamente às concentrações pacíficas, alguns grupos continuam a provocar distúrbios e a queimar e saquear espaços comerciais e hotéis, como aconteceu na quarta-feira.

Após uma semana de protestos contra o aumento do preço dos bilhetes do metropolitano na região da capital chilena, as manifestações aumentaram de tom na passada sexta-feira com incêndios em estações de metro, supermercados e armazéns com grupos de pessoas a saquear lojas.