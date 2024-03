Chega deve eleger quatro deputados e dois mandatos pelos círculos da emigração

De acordo com os dados publicados no site da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), às 18:30, o Chega está à frente com 16,75%, seguindo-se o PS (16,59%) e a AD (14,50%). No círculo da Europa, o Chega vence com 17,08%, o PS obtém 16,93% e a AD 14,17%. Fora da Europa, a AD vence com 20,11%, o Chega obtém 11,17% e o PS 10,89%.

Os votos dos emigrantes portugueses irão resultar na eleição de quatro deputados (dois pelo círculo da Europa e dois pelo círculo Fora da Europa), que poderão influenciar o resultado final das legislativas do passado dia 10, uma vez que a coligação Aliança Democrática (PSD/CDS/PPM) elegeu 79 deputados e o PS 77.

O resultado dos votos dos círculos da emigração indica que o Chega alcança dois mandatos, a AD um, o PS outro. Em 2002, os socialistas tinha chegado aos três deputados e o PSD um. Agora o Chega é partido é o mais votado no circulo da Europa, seguido do PS. No Centro de Congressos de Lisboa, onde desde segunda-feira estão a ser escrutinados e registados os votos dos emigrantes portugueses, a contagem decorre até as 19:00, altura em que deverão estar registados os 334.005 votos recebidos até hoje. Dados da Administração Eleitoral indicam que estes votos estão a ser registados a uma cadência de 133 boletins por minuto. Mais de 1,5 milhões de cartas com os boletins de voto foram enviadas para 189 destinos a partir de 04 de fevereiro e os votos começaram a chegar a Portugal em 20 de fevereiro. A opção pelo voto presencial foi exercida por 5.283 eleitores.

Atualizada às 20h55 com informação da eleições de deputados e mandatos.