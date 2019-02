Em conferência de imprensa, um membro da comissão organizadora do encontro, o arcebispo de Chicago (EUA), Blasé J. Cupich, disse que a reunião será "um momento crucial" e "um ponto de viragem" para a Igreja a tomar consciência da sua responsabilidade.

Mas acrescentou que não há necessidade de criar as expectativas do que será alcançado, porque os abusos não terminarão em três dias, mas que é importante a igreja se concentrar nesta primeira tarefa.

Cupich disse que durante esses quatro dias vai ser debatida a questão da "responsabilidade dos bispos" e a "transparência".

Por outro lado, explicou, ao voltarem para casa, todos os participantes devem ter em conta que “estão perante uma encruzilhada”.

O também membro da comissão organizadora e vice-secretário da Congregação para a Doutrina da Fé, o maltês Charles Scicluna, sublinhou a necessidade de "quebrar o código de silêncio, cumplicidade e negação, porque a verdade é o que realmente conta".

O moderador da reunião e porta-voz do Vaticano, padre Lombardi, explicou que o encontro contará com a participação de cerca de 190 pessoas, incluindo 114 presidentes de conferências episcopais de todo o mundo, dez representantes de congregações homens e dez mulheres, chefes de vários dicastérios (ministérios do Vaticano) e especialistas.