A ação foi promovida pela Associação Luso-Israelita Aliados e coincidiu com o World Children's Day (ONU), dando especial destaque aos 39 menores entre os reféns do Hamas.

No porto a iniciativa teve o nome de "Mesa Vazia" e apresentou uma mesa de jantar desocupada, posta para 236 pessoas, simbolizando os reféns, refere a organização em comunicado.

Já em Lisboa, na mesma tarde, o grupo luso-israelita realizou uma manifestação em frente à sede da UNICEF, no Campo Pequeno, com o mesmo objetivo. Neste evento, dezenas de pessoas ergueram cartazes e chamaram pelos nomes das crianças reféns, referindo as suas idades, num apelo à solidariedade para com as vítimas do Hamas.

Leo Steiner, responsável pelo setor português da sede em Israel que monitoriza a situação dos reféns com as suas famílias, apelou: "Unam forças para garantir o retorno seguro dos reféns. Durante 45 dias de angústia, crianças inocentes, juntamente com idosos, mulheres e homens, têm enfrentado condições inimagináveis, enquanto o mundo permanece estranhamente silencioso. Imploro que quebrem este silêncio, levantem as vozes e contribuam ativamente para o esforço coletivo de acelerar a sua libertação. Juntos, permaneçamos unidos e firmes na nossa exigência pela libertação rápida e humana destes indivíduos."

Também Hanna Eyal, porta-voz da organização, que saiu de Israel após o ataque de 7 de outubro, por temer pela sua segurança e a dos seus filhos, enfatizou a importância da solidariedade internacional: "Pedimos posições mais assertivas no sentido de garantir a libertação de todos os reféns. Queremos assegurar que a comunidade internacional compreende a urgência de libertar estas crianças e adultos inocentes que enfrentam condições desumanas”.

Veja aqui as imagens de ambos os eventos: