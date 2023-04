António Costa falava após ter inaugurado nos jardins da residência oficial do primeiro-ministro, no Palacete de São Bento, juntamente com o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e com o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, uma escultura do artista Rui Chafes, intitulada “Semente”.

No seu breve discurso, o líder do executivo salientou que “os verdadeiros detentores do poder são os cidadãos” e citou o discurso hoje proferido pelo Presidente da República na sessão solene do 25 de Abril no parlamento.

“Como disse hoje o nosso Presidente da República [Marcelo Rebelo de Sousa] são os cidadãos que escolhem o 25 de Abril que em cada momento querem prosseguir. E é assim que devemos prosseguir para manter viva e renovar a nossa democracia”, defendeu.

Depois, dirigindo-se a Augusto Santos Silva, António Costa comentou que “só um ditador” como Oliveira Salazar “poderia ter considerado a topografia invertida existente em duas das sedes de poder em Portugal, onde a residência oficial do primeiro-ministro está num ponto mais alto do que o parlamento”.

"A democracia corrigiu esta topografia. Hoje, verdadeiramente, o poder reside ali em baixo na Assembleia da República, perante quem o Governo responde politicamente. É assim que diz a Constituição e é assim que a Assembleia exige que assim aconteça”, acrescentou.