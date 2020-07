António Costa falava aos jornalistas depois de confrontado com a mais recente proposta do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, para ultrapassar divergências entre os Estados-membros da coesão e os países contribuintes líquidos.

O presidente do Conselho Europeu propôs uma revisão em baixa do orçamento plurianual 2021-2027 para 1,07 biliões de euros, mas manteve o Fundo de Recuperação nos 750 mil milhões de euros. António Costa, no entanto, disse que ainda não tinha conhecimento concreto desse documento.

"Estive nesta reunião com o presidente da Câmara de Loures, Bernardino Soares, e antes estive num telefonema longo com a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen. Só durante vou analisar essa proposta", justificou.

No entanto, em relação ao Conselho Europeu dos próximos dias 17 e 18, o primeiro-ministro classificou-o como "muito exigente", sendo "sabido que há uma minoria de países com uma posição contrária à proposta da Comissão Europeia, que é já em si um grande esforço de compromisso".