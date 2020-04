“A ideia é simples: se não houver procura e as empresas ficarem sem trabalho devido ao choque externo temporário provocado pela covid-19, elas não devem suspender os contratos [através do ‘lay-off’] dos seus funcionários. Devem continuar a empregá-los, mesmo com menos trabalho e, durante esse tempo, os trabalhadores podem, por exemplo, obter novas competências e ensinamentos que beneficiarão a empresa e a si mesmos”, explica numa mensagem de vídeo hoje publicada a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Em causa está uma proposta do executivo comunitário, que será apresentada esta semana aos países europeus, assente no “trabalho de curta duração apoiado pelo Estado”, com verbas de Bruxelas, adianta a líder da Comissão Europeia, precisando que “o objetivo é ajudar Itália, Espanha e todos os outros países que estão a ser duramente atingidos” pela pandemia.

Nesta iniciativa, que Bruxelas designou como ‘Sure’ (‘Certo’, em tradução livre), pretende-se, então, recordar as “lições aprendidas durante a crise financeira de 2008″, quando alguns Estados-membros adotaram instrumentos semelhantes que “ajudaram milhões de pessoas a manter os seus empregos e as empresas a passar pela crise financeira com os seus funcionários”.

“Graças ao ‘Sure’, mais pessoas manterão seu emprego durante a crise da Covid-19 e voltarão ao ritmo de trabalho normal assim que este bloqueio terminar, quando a procura voltar a aumentar e os pedidos também”, argumenta Ursula von der Leyen.