"Por motivos de saúde pública, as instalações da Unidade Saúde Familiar (USF) serão alvo da respetiva desinfeção, obrigando ao encerramento temporário do Centro de Saúde, estimando-se a sua reabertura às 08:00 do próximo dia 30", anunciou o município.

O presidente da Câmara, João Miguel Henriques, disse à agência Lusa que o profissional infetado já estava há vários dias em isolamento profilático, mas que, por segurança, foi decidido encerrar as instalações da USF e testar os restantes trabalhadores da área da saúde.

No entanto, o autarca adiantou que a Unidade de Saúde Pública e a Unidade de Cuidados à Comunidade vão manter-se em funcionamento, "porque estes profissionais não têm ligação com os outros".

As instalações vão ser higienizadas pelos serviços da Proteção Civil Municipal, em colaboração com os Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares.

Segundo o presidente da Câmara, trata-se de uma situação confrangedora, "tal como o aumento significativo de casos registados nos últimos dias".

De acordo com João Miguel Henriques, o município "está preparado" para o aumento de casos, existindo "boa articulação" com as entidades sanitárias", que têm permitido, por exemplo, dar apoio às pessoas em isolamento profilático.

O município de Vila Nova de Poiares apela à "compreensão de todos", informando que, em alternativa, poderão deslocar-se às unidades de saúde mais próximas ou, em situações agudas e de urgência, contactar a linha de saúde 808242424 ou 112.