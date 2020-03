O CRUP decidiu aguardar "com serenidade" pela reunião de quarta-feira do Conselho Nacional de Saúde Pública para "tomar as medidas adequadas, sempre em articulação com a Direção-Geral de Saúde (DGS)".

"Nós iremos tomar decisões em função dos dados e da informação que nos é comunicada, porque neste momento, quem tem a informação, em tempo real, é a DGS. Tem de existir uma cadeia de comando, que é dirigida pelas autoridades de saúde", vincou Fontainhas Fernandes.

Várias universidades - incluindo Lisboa, Coimbra e Minho - decidiram suspender aulas como medidas de contenção do contágio.

A Universidade da Beira Interior, onde o CRUP esteve reunido, anunciou hoje a suspensão de todas as atividades desportivas, culturais e de lazer que decorram nas suas instalações, para evitar a eventual propagação do Covid-19.

A nível nacional, o executivo recomendou a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de 5.000 pessoas, e de eventos à porta fechada com mais de 1.000 participantes.

Portugal regista 41 casos confirmados de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos.

Cerca de 114 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 463 mortos e mais de 9.100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.