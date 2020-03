Depois do distrito de Bragança, no final de fevereiro, Castelo Branco foi o segundo distrito escolhido pelo Governo para a realização do Conselho de Ministros descentralizado, inserido na iniciativa "Governo mais próximo".

No entanto, devido à pandemia do novo coronavírus, a reunião descentralizada do executivo que estava marcada para quinta-feira não se vai realizar e, de acordo com informação avançada à agência Lusa, não tem ainda nova data.

Tal como aconteceu em Bragança, no âmbito do programa "Governo mais próximo" estavam previstas também iniciativas para quarta-feira naquele distrito, seguindo-se na quinta-feira a reunião habitual do executivo.

O primeiro-ministro, António Costa, esteve nos dias 26 e 27 de fevereiro no distrito de Bragança para o arranque da iniciativa "Governo mais próximo", acompanhado por vários ministros e secretários de Estado.