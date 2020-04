Segundo o porta-voz do Ministério da Saúde, Kianuche Jahanpur, os últimos dados declarados mostram, no entanto, uma tendência de descida do número de novas infeções.

“Detetámos 1.634 novos casos, o que faz aumentar o número total de casos confirmados para 66.220″, adiantou na sua conferência de imprensa diária.

Jahanpur saudou o povo iraniano por ter seguido até agora as instruções das autoridades de saúde visando impedir uma maior propagação da doença no país.