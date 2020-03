Em declarações à agência Lusa, Gualberto Rita disse que cerca de 80% da frota pesqueira “está parada”, devido à pandemia de Covid-19, com “fortes impactos” no rendimento dos pescadores e na economia.

O dirigente referiu que a frota da pesca do atum regista uma “paragem completa”, enquanto os palangreiros, embarcações de pesca de espécies de fundo, encontram-se na mesma situação.

“O que se tem registado é alguma pesca de chicharro”, declara Gualberto Rita, que refere que os pescadores estão a acatar as indicações das autoridades regionais para fazer face à pandemia, mas “isso está a causar-lhes muito problemas, principalmente devido aos fortes impactos nos rendimentos”.

O presidente da Federação de Pescas dos Açores, que aponta a necessidade de adotar medidas de compensação, recorda que as espécies de exportação são as que registam “maior valor em primeira venda”, mas as exportações estão “praticamente fechadas”.