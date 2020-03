Questionado sobre os dois casos confirmados de coronavírus em Portugal — um dos quais ainda a aguardar contra-análise, o primeiro-ministro reiterou a importância de ligar para a Saúde 24 em caso de suspeita de sintomas de infeção.

"Se corrermos todos para um centro de saúde ou para um hospital arriscamos-nos a, se formos portadores, estar a transmitir involuntariamente [o coronavírus] a outros, ou a sermos contaminados por outros que eventualmente estejam infetados", disse António Costa.

O primeiro-ministro desejou melhoras aos dois homens internados no Porto com resultado positivo para infeção por coronavírus, destacando porém a sua confiança na qualidade do Sistema Nacional de Saúde para os atender.

"Temos de estar conscientes do risco, mas manter a calma e a serenidade", recomendou António Costa, deixando como principal recomendação que as pessoas que tenham estado em contacto com pessoas com suspeitas de infeção estejam "particularmente atentas aos sintomas" e que "recorram à linha Saúde 24, e a partir daí sigam as instruções" que lhe são dadas.