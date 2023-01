Este dia nove de janeiro de 2023 poderá ficar nos livros da história do futebol português como o primeiro dia do resto da vida da seleção de Portugal. Primeiro, porque foi hoje apresentado o novo selecionador nacional, o espanhol Roberto Martinez - que pode conhecer melhor neste perfil (pelo nosso Gonçalo Lopes) - treinador que nos últimos seis anos orientou a Bélgica, tendo com os Diabos Vermelhos alcançado a melhor classificação de sempre daquele país num Campeonato do Mundo, com um terceiro lugar em 2018, na Rússia, e o topo do ranking da FIFA, que substitui Fernando Santos, o selecionador mais bem sucedido da história da seleção portuguesa, ao conduzir a equipa das Quinas à conquista de dois títulos, o Campeonato da Europa de 2016 e a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, os únicos do palmarés de Portugal.

Segundo, de acordo com uma notícia da AFP, que cita fontes próximas do Al-Nassr, o novo clube de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, o português vencedor de cinco Bolas de Ouro, melhor marcador de sempre por seleções, terá tudo alinhavado para ser a cara da candidatura do reino saudita, em conjunto com Egito e Grécia, à organização do Mundial de 2030, torneio que Portugal, numa candidatura conjunta com Espanha e Ucrânia, também pretende sediar.

Ou seja, hoje Portugal apresentou um novo selecionador, apenas o terceiro estrangeiro em toda a história da seleção, depois de Otto Glória e Luiz Filipe Scolari, um novo capítulo para o futuro da seleção A que, à boleia daquela que já é considerada por muitos como a melhor geração de sempre, procura conquistar mais títulos. E também hoje Portugal pode ter descoberto que, num futuro não tão longíquo, vai ter de enfrentar aquele que foi sempre um dos seus maiores aliados: CR7.

Os dois temas cruzam-se numa altura em que a relação de Ronaldo com a seleção é uma incógnita. Se é verdade que, não há muito tempo, o novo jogador do Al-Nassr assumiu a ambição de disputar o Euro2024, também é verdade que tudo o que veio depois, do divórcio litigioso com o Manchester United à ultrapassagem que sofreu nas escolhas de Fernando Santos no 11 titular durante o Mundial, gera várias questões.

O nome do maior jogador português de todos os tempos foi assim, inevitavelmente, tema na conferência de imprensa de apresentação de Martinez. O espanhol arrumou a questão afirmando que o seu ponto de partida para o trabalho será uma conversa com cada um dos 26 jogadores que estiveram presentes no Qatar, uma lista onde se inclui o camisola 7.

"O Cristiano merece respeito e uma conversa", sublinhou.

No entanto, tudo isto aconteceu antes de ser conhecida a notícia da AFP, notícia essa que merece a questão: que respeito estará Cristiano Ronaldo a prestar a Portugal caso esta informação se confirme?

Até ao momento, a notícia, baseada em fontes próximas do novo clube de CR7, que detalham toda a operação, não foram desmentidas. E o tema seleção não foi mencionado pelo avançado português desde a eliminação de Portugal aos pés de Marrocos nos quartos-de-final do Mundial.