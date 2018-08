“Temos de ser claros e dizer que muitas das lojas encerradas cumpriram um ciclo de vida. Isto é como tudo: os anos vão passando as empresas fazem-se velhas, os administradores também se fazem mais envelhecidos e, se não houver sucessão, a empresa ou é vendida ou encerra pura e simplesmente”, disse.

Manuel Lopes destacou que o número de lojas a encerrar, “de facto, é elevado neste momento”.

“Infelizmente muitas das lojas não teriam possibilidades de continuidade, dado à sua forma de estar e o seu não aproveitamento da proximidade àquilo que é hoje o comércio e os serviços, mas há infelizmente um número elevadíssimo de um conjunto de lojas históricas que não deviam nem poderiam ser encerradas, porque elas tinham viabilidade e fazem parte da história da nossa Baixa”, considerou.

“A reabilitação - também temos que ser pragmáticos - ela tinha que acontecer, todos aplaudimos a reabilitação, o que não aplaudimos é a forma como estão a ser encerrados estabelecimentos que deveriam ter continuidade”, acrescentou, salientando que, devido ao atual mercado de arrendamento, “poucas empresas dirigidas ou na posse de portugueses têm condições de pagar aquilo que o mercado exige”.

Quem procurar na internet por Pastelaria Suíça, encontra que o espaço está "encerrado permanentemente".

No caso da Suíça, houve a venda do quarteirão onde se localiza e os empresários terão chegado a acordo para sair do espaço.

A icónica pastelaria ainda se candidatou ao programa municipal “Lojas com História”, mas acabou por desistir.

Numa carta enviada à Câmara de Lisboa a 15 de junho, e à qual a agência Lusa teve acesso, o proprietário revelou que se afigurava necessário “o encerramento da Pastelaria Suíça, pelo menos no espaço que agora ocupa”.

“Sucede que, desde o momento da aludida candidatura até à presente data, ocorreram várias vicissitudes que tiveram, e têm tido, um impacto negativo na exploração comercial da Pastelaria Suíça, impossibilitando a sua viabilidade, subsistência e continuidade no futuro”, refere a carta, assinada por Fausto Roxo.

Por isso, continua o texto, os proprietários desistiram do processo de candidatura a esta classificação, “dado que o mesmo deixou de se justificar”.

O restaurante Ano Novo, na Rua dos Correeiros, comprado pelo pai de Luís Lopes em 1960, serviu hoje almoços pela última vez.

“O senhorio vendeu o prédio a um indivíduo holandês e ele mandou uma carta a dizer que não renovava o contrato e já não era possível continuar aqui. Fomos despejados, embora sempre pagássemos a renda e cumpríssemos com as nossas obrigações", disse à Lusa Luís Lopes, sócio-gerente, que trabalhava no restaurante familiar há 28 anos.

Luís Lopes salientou que “cada vez há menos comida portuguesa na Baixa e cada vez há de haver menos”.

“Principalmente ao almoço, os clientes eram todos conhecidos nossos”, desabafou.