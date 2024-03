À Lusa, fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo apontou que o corpo foi encontrado hoje, cerca das 10:00 horas, nas imediações da exploração agrícola onde na sexta-feira ocorreu um incêndio que matou pelo menos 10 cabeças de gado e destruiu diverso equipamento.

Na sequência do incêndio, um homem de 32 anos foi dado como desaparecido e foram iniciadas buscas reforçadas com ‘drones’.

O incêndio que deflagrou às 15:24, num armazém de alfaias agrícolas e vacaria em Vila Chã, no concelho de Ponte da Barca, distrito de Viana do Castelo, entrou em fase de rescaldo às 21:00, revelou fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho.