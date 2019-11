Já passaram seis meses, mas ainda parece que foi ontem que Jorge Jesus chegou ao Brasil. Amanhã o treinador português disputa a sua primeira final com o Flamengo e é uma das grandes, a da Taça Libertadores o que traduzido para o futebol europeu é o equivalente à final da Liga dos Campeões.

Há uma semana que não se fala de outra coisa com os adeptos do Mengão eufóricos com a possibilidade de voltar a conquistar um grande título continental e de em dezembro estar a disputar o Mundial de Clubes, competição ontem também estará o Liverpool. Para isso os comandados de Jesus vão ter de derrotar o River Plate, da Argentina.

O peso do jogo é tal que conseguiu até gerar alguma polémica em Braga, onde a Câmara Municipal decidiu transmitir o jogo em ecrã gigante devido à grande comunidade brasileira a residir no distrito. A decisão não caiu bem no seio do Sporting de Braga que também amanhã, à mesma hora que decorre o evento na Praça do Munícipio dedicada à Libertadores (começa às 18h00 e o jogo acontece às 20h00), defronta o Gil Vicente em encontro a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Não arrume já a agenda, por favor. Aponte para a hora de almoço o West Ham - Tottenham ( 12:30 na SportTV2) que será a estreia de José Mourinho nos Spurs e a primeira vez do técnico no banco de suplentes em ano e meio.

Mas a vida (infelizmente) não é só futebol, não é?

Parafraseando Bruno Nogueira na série “O Último a Sair”: “o mundo é bué cenas”. E nestas “bué cenas” vou incluir a história da sobrevivência da Cervejaria Galiza, no Porto, contada pelo Pedro Soares Botelho, o facto do álbum dos Ornatos Violeta "O Monstro Precisa de Amigos" - um dos meus favoritos - fazer 20 anos, a explicação do gesto ontem protagonizado pelas forças de segurança nos protestos, pelo nosso António Moura dos Santos, o cancelamento do mítico desfile da Vitoria’s Secret e o encerramento do restaurante São Gabriel.

À parte, nestas muitas “cenas”, explicamos a história toda sobre o chamado “muro da vergonha” no Bairro Social da Integração em Leiria em relação ao qual devo um pedido de desculpas ao leitor depois de nesta mesma rubrica, há dois dias, ter assumido uma posição extremada em relação ao tema quando ainda não sabia as explicações da Câmara Municipal. Agora, com tudo em cima da mesa resta esperar pelos esclarecimentos adicionais pedidos pelos deputados leirienses do PSD e por uma resposta definitiva que possa enterrar o tema.

Afinal, há mesmo muito mais vida para além de futebol. Bom fim-de-semana e força, Flamengo!