Os EUA "conduziram uma série de ataques aéreos contra vários campos conhecidos do EI na Síria nas primeiras horas da madrugada de 11 de outubro", disse o Comando Central militar (Centcom) em um comunicado no X, usando um acrónimo para o grupo islamita.

"Os ataques interromperão a capacidade do EI de planear, organizar e realizar ataques contra os Estados Unidos, os seus aliados e parceiros, e civis em toda a região e fora dela", acrescenta a nota.

O Exército dos EUA tem cerca de 900 soldados na Síria como parte da aliança internacional que foi criada em 2014 para ajudar a combater o grupo armado, que assumiu o controle de vastas áreas do Iraque e da Síria.

As forças da coligação contra o EI foram atacadas dezenas de vezes com drones e foguetes no Iraque e na Síria, enquanto a violência relacionada com a guerra entre Israel e o Hamas em Gaza desde o ano passado envolveu militantes de todo o Médio Oriente, incluindo o Hezbollah, apoiado pelo Irão, no Líbano.

As tropas americanas realizaram vários ataques de retaliação contra fações militantes no Iraque e na Síria.

Em setembro, os Estados Unidos realizaram dois ataques separados na Síria, matando 37 "operacionais terroristas", incluindo membros do EI e do Hurras al-Din, uma organização afiliada à Al-Qaeda.

O Centcom disse neste sábado que as suas avaliações de danos estavam em andamento e "não indicam vítimas civis".