"Com Espanha, com França, com a senhora Merkel, temos estado do lado da solidariedade. Com a Grécia. Com todas as forças que sabem que a Europa é solidariedade no acolhimento de migrantes e refugiados", declarou Eduardo Cabrita, durante um almoço comício no Barreiro.

Para o ministro da Administração Interna, o CDS parece estar "novamente alinhado com a extrema direita europeia, com [o partido espanhol] Vox, com o senhor Órban da Hungria", razão pela qual a escolha de domingo, dia de eleições para o Parlamento Europeu, deve ser na Europa "que salva refugiados" no Mediterrâneo.

Cabrita considera que a escolha no próximo domingo deve recair no PS, que representa a "Europa da solidariedade" e não "na Europa que está a branquear a extrema direita europeia", em Portugal representada pelo CDS, da mesma família política que a CDU da chanceler alemã.

"E por isso temos que perguntar se o que temos aqui, desta vez, é o CDS que já há vinte anos foi expulso do PPE e que agora parece novamente alinhado com a extrema direita europeia, com o Vox, com o senhor Órban da Hungria (…) Esse CDS, a esse, temos de dizer não, porque é uma vergonha para Portugal", sublinhou.