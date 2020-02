Face ao resultado, os partidos defensores da despenalização remeteram para esta legislatura a reapresentação de propostas, o que veio a acontecer.

As associações questionam, ainda assim, a legitimidade do parlamento para decidir sobre este tema, sublinhando que “nenhum dos dois maiores partidos com representação inscreveu nos seus programas eleitorais a legalização da eutanásia e do suicídio assistido”.

No comunicado, os profissionais afirmam também que a prioridade do Estado e dos partidos deveria ser o reforço e a generalização dos cuidados paliativos.

“Nunca podemos desistir de combater e aliviar o sofrimento, e a eutanásia e o suicídio assistido são uma forma de desistir desse combate”, escrevem.

No dia 20 de fevereiro vão estar em discussão os projetos de lei sobre a morte medicamente assistida apresentados pelo BE, PS, PAN, PEV e IL, que determinam as condições em que é despenalizada a eutanásia.