O exército ucraniano convidou hoje as mães dos soldados russos capturados no seu território a irem buscá-los, alegando ter feito dezenas de prisioneiros desde o início da invasão do país por Moscovo.

“Foi tomada a decisão de devolver às suas mães os soldados russos capturados, desde que elas os vão buscar a Kiev, à Ucrânia”, disse o Ministério ucraniano da Defesa, em comunicado. O ministério publicou os números de telefone e um e-mail para onde as mães podem ligar para obter informações sobre os filhos que estejam detidos na Ucrânia. Caso a detenção do filho seja confirmada, as mulheres russas são aconselhadas a viajar para a Polónia e depois a entrar na Ucrânia por um ponto de passagem na fronteira. “Será recebida e acompanhada a Kiev, onde o seu filho lhe será entregue”, afirma o ministério no comunicado. “Ao contrário de fascistas como [o Presidente russo, Vladimir] Putin, nós, ucranianos, não estamos a travar uma guerra contra as mães e os filhos capturados”, acrescenta. Durante o conflito entre Moscovo e os separatistas da Chechénia, nas décadas de 1990 e 2000, muitos jovens militares russos foram enviados para a frente do conflito e alguns foram feitos prisioneiros. As mães dos soldados mobilizaram-se para conseguir levá-los para casa vivos, mas também os cadáveres daqueles que, entretanto, morreram, e não hesitaram em ir ao local, num movimento que alimentou os protestos na Rússia contra a guerra. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram