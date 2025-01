Na nota, citada pelas agências AFP e Efe, o exército russo afirmou ter obtido ganhos de terreno a noroeste da cidade ucraniana de Kurakhove, um importante reduto que Moscovo disse ter conquistado no início da semana na região de Donetsk (leste).

No comunicado, o Ministério da Defesa russo anunciou que as unidades do grupo do centro tinham “libertado” a aldeia de Shevchenko.

Esta aldeia situa-se a cerca de dez quilómetros a noroeste do centro de Kurakhové. Segundo a agência noticiosa russa Ria Novosti, o controlo desta aldeia permitirá limitar o fogo ucraniano sobre a cidade e continuar a avançar para as fronteiras ocidentais da região de Donetsk.

Na segunda-feira, Moscovo afirmou ter conquistado Kurakhove, uma importante posição defensiva para as tropas ucranianas no sul da bacia mineira do Donbass.

A perda desta cidade, que tinha uma população de cerca de 18 mil habitantes antes da guerra, ainda não foi oficialmente confirmada pela Ucrânia.

O Estado-Maior ucraniano declarou no sábado que as tropas de Kiev tinham repelido os ataques russos na zona, nomeadamente em torno de Kurakhove.

Hoje de manhã, um mapa dos combates elaborado pelo blogue militar DeepState, que é próximo do exército ucraniano, mostrava toda a região de Kurakhove, bem como Shevchenko, sob controlo russo.

Na terça-feira, o exército ucraniano tinha garantido que continuava a combater na parte ocidental de Kurakhove.

Shevchenko fica ainda a pouco mais de dois quilómetros ao sul do reduto ucraniano de Pokrovsk, um dos principais alvos da ofensiva russa na região de Donetsk.

A eventual captura de Pokrovsk pelo exército russo não só seria um grande revés para Kiev e para as rotas de abastecimento das suas forças no Donbas, como também abriria caminho para o avanço russo em direção a Sloviansk e Kramatorsk, os principais redutos ucranianos em Donetsk.

As tropas russas têm estado a avançar lenta mas firmemente ao longo da frente durante todo o ano de 2024, mas sem conseguir grandes avanços.