O SAPO24 fez um ‘estudo de mercado’ sobre como poderá então preencher esse vazio e a verdade é que há muito por onde escolher, de norte a sul do país.

Norte e cidade do Porto

Na cidade Invicta há espetáculos atrás de espetáculos para dar a conhecer aos mais novos. Por exemplo “O Aladino no Gelo”, que poderão ver no MAR Shopping Matosinhos, até 7 de janeiro de 2024, que conta com os atores André Leitão, Cláudia Pascoal e João Paulo Sousa, entre outros.

Em Santa Maria da Feira há também muita diversão, fantasia, sonhos e ainda magia. Pelo menos é isto que promete o espetáculo Perlim 2023, considerado o mais original Parque Temático de Natal do país, que está enfeitado com as cores da primavera, verão, outono e inverno, até porque a edição deste ano tem como tema as quatro estações.

Continuando pelo norte e direcionando-nos para Bragança, até 7 de janeiro esta cidade transmontana transforma-se na Terra de Natal e de Sonhos, com muitas atividades, a começar pela maior pista de gelo de Trás-os-Montes.

Em Braga, até 31 de dezembro, o Braga Parque transforma-se também numa Cidade Natal. Haverá o tradicional carrossel e ainda um comboio para fazer a alegria dos mais novos, com direito a muitas fotografias com o Pai Natal.

O espetáculo “O Aladino no Gelo” poderá ser visto no MAR Shopping Matosinhos, até 7 de janeiro de 2024 Site Aladino no Gelo

Em Gaia também muita animação. E nem todas tem de pagar.

Comecemos pelo carrossel gratuito no GaiaShopping, que está instalado na ilha Xmas Fairytale e pode ser utilizado até 7 de janeiro.

No Porto, concretamente na cidade, há imensas diversões, obviamente.

Neste 15 de dezembro, pode começar por dar uma saltada ao Mercado de Natal, na Praça da Batalha e a tradicional Feira de Natal no Mercado do Bolhão.

Pode ainda percorrer uns quilómetros até à Maia para dar uma voltinha na pista de gelo ou, por sua vez, visitar a Casa do Pai Natal.

No Teatro Carlos Alberto há ainda um espetáculo direcionado para as famílias com a peça O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá.

Entre os dias 16 e 17 de dezembro os mais novos têm também um espetáculo, em Custóias: Shrek em patins, no pavilhão municipal.

No resto dos dias, no Porto, há que visitar também a tradicional árvore de Natal, que teve um interregno devido à pandemia e que está instalada em frente à câmara municipal.

Divertimento no centro

Comecemos por Viseu, no centro. O Turismo da cidade promete animar tudo e todos nesta paragem escolar, há muitas propostas, todas elas ao som das músicas de Natal, destacando-se a Oficina do Pai Natal e a Rota dos Presépios, considerados lugares de paragem obrigatória.

Vila Natal de Óbidos é sempre sinal de divertimento para famílias no centro do país, desta feita, contudo, a bonita vila traz algo novo, concretamente uma Escola de Feiticeiros, onde haverá, diz o prospecto, muitas poções mágicas, vassouras voadoras, animais fantásticos, atividades radicais no gelo, bonecos de neve, receitas de herbologia, feiticeiros, animação, espetáculos e, claro, o Pai Natal.

Este ano o Entroncamento também tem um cartaz capaz de entreter os mais novos. Entre luzes, músicas e diversões, a cidade convida quem a visita para se deslocarem ao Museu Nacional Ferroviário para verem a “La Liliputienne”, a locomotiva brinquedo encomendada e oferecida pelo rei de França Louis Philippe, padrinho do Infante D. Luís, à família real portuguesa.

A Aldeia de natal na Vila de Óbidos é sempre local de romaria por estas alturas

Já em Leiria, além da visita à habitual Árvore de Natal há o regresso da exposição de construções com peças LEGO, no Mercado de Sant’Ana, com entrada livre.

Nesta cidade há que contar ainda com o Recreio dos Duendes com animação para todas as idades, a pista de gelo, a rampa, o carrossel, o comboio de carril, o Jardim Solidário, o Mercado Solidário, tasquinhas, teatro, música, dança, concertos, entre outras atividades, e a maior parte só terminará a 31 de dezembro, dando a oportunidade às famílias de aproveitar as férias escolares.

Em Cascais, o Parque Marechal Carmona, bem no coração da vila, volta a receber o Cascais Christmas Village, onde não falta um Bosque Encantado com renas verdadeiras, três reis magos com os seus camelos, uma Casa na Árvore e uma pista de gelo, entre muitas outras diversões.

Tanto para fazer na capital

Espetáculos atrás de espetáculos, é isto que Lisboa oferece para os mais novos neste mês de dezembro e início de janeiro.

No Pavilhão do Conhecimento, por exemplo, há uma Missão Espaço para descobrir, com os mais jovens, até aos 12 anos, a poderem percorrer uma viagem pelo Sistema Solar.

No Jardim Zoológico estão de regresso os Ateliers de Férias do Zoo, com programas diferentes, um para crianças entre os três e os cinco anos e outro para crianças e jovens dos 6 aos 16. Há várias propostas em carteira, desde visitas aos bastidores até a oficinas de expressão artística.

Quanto a espetáculos, um que tanto curiosidade tem suscitado é o The Little Prince (O Principezinho). Em cena no Teatro Tivoli, este será um espetáculo recheado de acrobacias aéreas e dança contemporânea e que conta com narração em Inglês/Francês e legendagem em Português.

Há ainda o Peter Pan no Gelo, que está em exibição no Alegro Alfragide. “Estás pronto para voar?” é este o mote do musical que adapta este clássico da literatura infantil e desafia miúdos e graúdos a viajarem até à Terra do Nunca, até 14 de janeiro.

No Parque Mayer há também o Musical A Branca de Neve e o Espelho do Mundo, que é nada mais nada menos que uma adaptação do Grande Clássico dos Irmãos Grimm aos tempos modernos para toda a família e irá abordar temas como diversidade, inclusão e o bullying, com direção artística de Ricardo Castro e banda sonora original de João Lopes Dias.

A Broadway também chega a Lisboa este Natal com o clássico 'Annie - O Musical', com orquestra e em português. O espetáculo de teatro musical esteve cerca de seis anos em cena na Broadway, com quase 2500 apresentações, tornando-se um fenómeno mundial e vencendo sete prémios Tony, considerados os Óscares do teatro.

Uma das diversões mais visitadas todos os anos é também a Wonderland Lisboa . Abriu no final de novembro e tem as portas abertas (entrada gratuita) até 1 de janeiro. O espaço tem muitas atrações e animação para toda a família, com uma pista de gelo ecológica, uma Árvore de Natal gigante (com quase 20 metros de altura!, Roda Gigante e Trampolins, o Comboio de Natal, uma Aldeia para os mais novos, pista de carrinhos, Mercado de Natal e muita música e alegria. A Wonderland Lisboa está de volta com muita animação na capital portuguesa Site Wonderland

Espetáculos a sul

Em Albufeira a autarquia local promoveu um espetáculo de diversões, que tem lugar até dia 7 de janeiro. Com o tema “Albufeira é Natal”, este programa inclui uma aldeia Natal, mercados e feiras, presépios e outras iniciativas, com grande enfoque nas famílias.

Já em Vila Real de Santo António está aquele que é visto como o maior presépio do Algarve e um dos maiores do país. Uma oportunidade que as famílias não vão querer, de certo, perder.