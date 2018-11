O caso ganhou visibilidade depois de uma reunião recente da Assembleia Geral da Cooperativa que gere a emissora e que coloca a possibilidade de despedimentos por dificuldades financeiras resultantes de a Câmara não ter assinado o protocolo que tem garantido um subsídio anual, que ascendeu a 18 mil euros no ano de 2017.

Nesse mesmo ano, a presidência do município mudou do social-democrata Duarte Moreno para o socialista Benjamim Rodrigues, que entende que o protocolo que estipulava o financiamento “é ilegal”, mas diz estar “disponível para apoiar financeiramente a Cooperativa de Informação e Cultura, Rádio Onda Livre Macedense se forem cumpridos todos os pressupostos definidos pela lei".

"De acordo com um parecer jurídico pedido, em 2014, pela autarquia, o protocolo em vigor viola a lei, pelo que terá de ser repensada a forma como podemos apoiar este órgão de comunicação social", observou o presidente da Câmara, Benjamim Rodrigues.

Segundo o autarca, o protocolo "prevê o pagamento de uma avença mensal à Rádio", o que “é ilegal e pode colocar em causa a liberdade editorial e de programação da rádio".

As atas das reuniões de Câmara de anos anteriores que podem ser consultadas na Internet revelam a polémica em torno deste protocolo, nomeadamente com a oposição a questionar a sua utilidade, enquanto a autarquia cortava subsídios a outras coletividades do concelho.