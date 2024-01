Este mês, Marcelo Rebelo de Sousa, devolveu ao Governo o diploma Reg. DL 126/XXIII/2023, que regulamenta a Lei n.º 90/2021, sobre a Procriação Medicamente Assistida (PMA). E a questão é tão sensível que a presidente da Associação Portuguesa de Fertilidade (APFertilidade), Joana Freire, que advoga por esta lei há já vários anos, disse ao SAPO24 não estar "exatamente contra o veto, porque acreditamos que a lei não estando bem regulamentada, o veto é o que faz sentido. Porém, apontamos o dedo ao Ministério da Saúde, que não teve em conta os pareceres do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida e do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida".

O chefe de estado justificou que "tendo em conta a importância da eficaz regulamentação de uma matéria que constitui uma preocupação relevante do legislador, de modo a evitar frustrações futuras, impõe-se proceder à audição do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) e do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA) sobre a versão final e mais atualizada do diploma".

Sobre estas audições, que o Presidente considera "essenciais", refere ainda que "pareceres emitidos pelas referidas entidades expressam frontal oposição" à proposta do governo, além da necessidade de clarificação de conceitos, e a alegada inexistência dos meios humanos e "logísticos e desadequação das condições materiais e procedimentos que devem acompanhar os respetivos processos de gestação de substituição".

Mas afinal o que se passa com esta lei que aguarda regulamentação desde 1 de janeiro de 2022?

"O que sabemos é que o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida considera que não estava acautelado o interesse de ambas as partes e o superior interesse da criança, e manifestaram que não existe uma estrutura para dar resposta aos processos dentro do próprio Conselho, nomeadamente recursos humanos, porque serão eles a aprovar estes processos", refere Joana Freire.

"Já o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida sublinha que existe a necessidade de estabelecer um prazo razoável para o exercício do direito de arrependimento da gestante, algo que não está claro na regulamentação", diz também.

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, afirmou que as objeções do Presidente da República à regulamentação da Procriação Medicamente Assistida (PMA) vão ser estudadas, assim como a possibilidade de voltar a apresentar o diploma nesta legislatura, destacando a complexidade do tema.

“É um tema de enorme complexidade porque se trata de reconhecer um direito, neste caso à maternidade de substituição, mas isso envolve temas jurídicos e constitucionais muito complexos”, afirmou o ministro.

“Vamos fazer essa análise com a devida ponderação e tentar perceber se há ou não condições para retomar o tema na atual legislatura ou se teremos que o deixar para a futura legislatura”, disse também.

Ora, a APFertilidade "lamenta que após seis anos depois do chumbo do Tribunal Constitucional e dois depois da aprovação e início do processo de regulamentação, não se possa começar 2024 com esta lei já regulamentada e colocada em prática". "São muitos anos a trabalhar esta questão e parece ser impossível resolver este problema", aponta.