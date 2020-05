Nos dias que correm, a grande maioria das nossas atividades essenciais dependem muito de certos serviços básicos. É por isso que é impensável uma casa sem luz, sem água e sem gás. Todos estamos cada vez mais dependentes destes serviços, e é também por isso que contratamos estes serviços mas normalmente não parámos para pensar neles e nem todas as ofertas são iguais. Da mesma forma que há empresas como a Uber, Netflix, Airbnb que revolucionaram os seus setores, hoje em dia há empresas do setor da eletricidade que pretendem oferecer um serviço de que seja excelência, mais rápido, mais próximo e mais barato.

Ora, a nossa vida pode não ser sempre igual e a nossa carteira pode não ter sempre o mesmo dinheiro disponível, pelo que é natural que serviços básicos como a eletricidade ou o gás possam também mudar, consoante o momento que estamos a viver. A questão é que, por vezes, o processo de mudança para a chamada “opção ideal” pode tornar-se complexo e demorado.

E é aí que entra a Goldenergy, operadora na área da energia que quer ser uma alternativa para aqueles procuram mudar para “o melhor serviço ao melhor preço”, facilitando precisamente esse processo de mudança e sem fidelização.

Assim, para além da mudança de comercializador (de outra operadora para a Goldenergy) não suportar nenhum custo para o cliente, o incómodo que representa também é minimizado por uma chamada de 10 minutos, no máximo. E também não é necessária nenhuma inspeção ou intervenção para que o processo de instalação possa avançar e a melhor energia chegue ao seu lar. Adicionalmente, se ainda assim não estiver satisfeito com o seu plano, a Goldenergy assume o compromisso de flexibilizar a proposta.

A operar em Portugal desde 2008, a Goldenergy fornece serviços de gás natural e eletricidade em todo o território continental, mas pretende oferecer aos seus clientes muito mais do que apenas um serviço. Para além de afirmar ser a operadora mais barata do mercado, é também amiga do ambiente e por isso a energia que comercializa é 100% verde e limpa, com origem em fontes renováveis, sendo já a opção de mais de 200 mil famílias portuguesas.

Quem nunca teve problemas em perceber a sua fatura de eletricidade? A Goldenergy compreende essa dificuldade e trabalha para isso, para evitar a desconfiança associada envia faturas simplificadas, claras e sem surpresas. O seu plano torna-se assim mais simples, mais fácil e mais barato.

A adesão também se adapta ao meio mais prático para si. Pode optar por preencher, em poucos minutos um formulário online, disponível no site goldenergy.pt, pode escolher fazê-lo através da Linha de Atendimento Comercial (808 205 005) ou, se preferir, de forma presencial, numa qualquer loja ou agente Goldenergy.

Se quiser receber perceber e saber qual a poupança que terá, no seu website, a Goldenergy fornece ainda um simulador que o ajuda a perceber qual a melhor opção a tomar e assumindo o compromisso de lhe dar a energia sustentável mais barata do mercado.