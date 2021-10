Em agosto de 2018, o Estado abriu um concurso para admissão a estágio no Serviço Nacional de Saúde, com vista à atribuição do grau de especialista no ramo de Psicologia Clínica, para 40 profissionais. Conta o Público que, mais de três anos depois, dos 2527 candidatos admitidos, até ao momento, nenhum foi colocado.

Ao mesmo jornal, o Ministério da Saúde referiu que “após a realização de entrevistas por videoconferência, o concurso encontra-se atualmente em fase de entrevistas de seleção em regime presencial", explicando que “a celeridade da tramitação procedimental destes concursos foi prejudicada pelo elevado número de candidaturas e pelas exigências de saúde pública, devido à pandemia da covid-19, que justificaram a suspensão de todos os atos que implicassem a presença dos candidatos, na sequência da publicação do Despacho n.º 3418/2020, de 18 de março”.

Em agosto, o SNS tinha nos seus quadros 1063 psicólogos.

Já a seis de maio deste ano, o Parlamento aprovou uma resolução a recomendar ao Governo mais respostas para saúde mental. Entre as recomendações estava a indicação de que o Governo deve concluir este ano o concurso aberto em 2018 para a contratação de 40 psicólogos para o Serviço Nacional de Saúde, reforçar a oferta de cuidados continuados integrados de saúde mental em todas as regiões e procurar respostas residenciais para pessoas com perturbações crónicas e que residem nos hospitais psiquiátricos.

A saúde mental é uma das áreas contempladas no Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal (PRR) para aceder às verbas comunitárias pós-crise da covid-19, prevendo um investimento total de 1.383 milhões de euros em diversas vertentes para reforçar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde.

Especificamente para concluir a reforma da saúde mental, o PRR inclui uma verba de 85 milhões de euros, que será aplicada, entre outros investimentos, na criação de residências na comunidade que permitam retirar os doentes residentes em hospitais psiquiátricos, na construção de quatro unidades de internamento em hospitais gerais e na criação de 15 centros de responsabilidade integrados.