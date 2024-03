Depois do resultado das eleições legislativas deste domingo, a jornalista Ana Maria Pimentel falou com José Miguel Ferreira, advogado e gestor, que fez o diagnóstico do turismo em Portugal e apresenta algumas soluções.

"O turismo é um setor preponderante na economia nacional", começou por dizer José Miguel Ferreira ao SAPO24. "É agora que funciona hoje como o coração do país em termos económicos". O gestor evidencia que esta é "uma área que tem vindo a crescer muito ao longo da última década, década e meia. Foi um trabalho que começou no Governo de Pedro Passos Coelho e tem-se vindo a manter e a afirmar Portugal como um destino de grande qualidade e capaz de se afirmar no panorama mundial". "As eleições de ontem não vêm perturbar este percurso, apesar de ficamos numa situação muito delicada do ponto de vista da estabilidade, acredito que até algumas transformações positivas nascerão da noite de ontem", referiu ainda. Como exemplo, José Miguel Ferreira aponta o Alojamento Local, "uma ferramenta absolutamente necessária e fundamental no crescimento do turismo em Portugal, não só para recuperar centros urbanos e uma série de edificado existente, mas também porque é uma tendência mundial" e que permitiu a Portugal "atrair muitos turistas". Por isso, considera que o Governo de António Costa começou com uma "perseguição injustificável" ao AL — que agora poderá ser revertida pela Aliança Democrática, que tem "total legitimidade para governar".