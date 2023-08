No `briefing´ do Conselho de Ministros de hoje, a ministra da Presidência foi questionada sobre se o Governo se revia nas palavras do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, hoje em Kiev de que o futuro da Ucrânia é "na União Europeia e na NATO".

“Não vou fazer comentários, ainda mais de declarações que não ouvi. A posição do nosso país na matéria do apoio inequívoco à Ucrânia é consensual desde o primeiro dia”, começou por sublinhar.

Reiterando que não ouviu as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa desta manhã, Mariana Vieira da Silva sublinhou que “Portugal beneficia de um alargado consenso nesta matéria”, ou seja, “de apoio à Ucrânia”.

O Presidente da República dirigiu-se hoje em ucraniano ao homólogo Volodymyr Zelensky e militares para assegurar que Portugal vai apoiar sempre a independência do país que há ano e meio está a combater uma invasão russa.

"Parabéns, Ucrânia! Portugal estará, e está, sempre com a vossa independência", disse Marcelo Rebelo de Sousa, durante as comemorações do 32.° aniversário da independência da Ucrânia, em Kiev.

Para surpresa de todos os convidados, militares e até do Presidente da Ucrânia, o chefe de Estado português fez a intervenção toda, de pouco mais de um minuto, em ucraniano, sendo várias vezes aplaudido.

O Presidente da República acrescentou que apoiar a Ucrânia é essencial para que o futuro da Europa seja um futuro de segurança: "Sem a vossa legítima defesa não haverá paz e segurança na Europa."

E o futuro, na ótica do Presidente da República, será "na União Europeia e na NATO".