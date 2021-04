A pandemia de covid-19 chegou a Portugal no princípio de março de 2020. O medo já cá andava: os olhos postos no comboio de ambulâncias que levava portugueses repatriados da China para o isolamento. O caso do português num navio lá longe.

Quando os primeiros casos foram de facto registados nos hospitais portugueses, principiou uma soma contínua, primeiro de casos sucessivos, até à primeira morte. Desde esse dia 16 de março, quando um homem de 80 anos morreu no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, este é apenas o segundo dia em que as autoridades de saúde não reportam óbitos.

O último dia sem mortos foi 2 de agosto. Desde esse verão, relativamente ameno em termos de pandemia, o país já atravessou o inferno. Quando António Lacerda Sales anunciou, na conferência de imprensa de 3 de agosto, que nas 24 horas anteriores não tinha havido mortes, as lágrimas assomaram-lhe aos olhos. Parecia o fim do pesadelo.

Estávamos, porém, ainda longe do pior: em dois dias de janeiro deste ano, chegaram a morrer 303 pessoas em 24 horas.

Até hoje, Portugal tem 16.965 óbitos. 16.965 homens e mulheres que morreram neste país por causa de uma doença que se infiltrou em cada pormenor das nossas vidas.

Ontem, não morreu ninguém.

No interessante discurso que fez na Assembleia da República, este domingo, Marcelo Rebelo de Sousa deixou muita matéria para reflexões sobre a portugalidade. Não falou da pandemia, mas as palavras, quando assim, aplicam-se à universalidade.

“Não há, nem nunca houve um Portugal perfeito, como nunca houve um Portugal condenado”, disse o presidente da República, sobre a história deste país de defeitos e grandezas. O país que já foi elogiado pela forma como combateu a pandemia — o mesmo país que já foi o pior do mundo.

Somos um lugar de cinzentos, sucessão de intermédios. A pandemia, omnipresente, dura dolorosa na vida de tantos. E permanece apenas como irritante percalço na vida de outros. O barco não é o mesmo, ainda que o mar esteja bravo para todos.

"Ou nos ajudamos mutuamente ou naufragamos todos juntos”, disse Alexandre Quintanilha, deputado do PS, que discursou pelo partido na sessão solene no parlamento. A escolha é aqui feita sem qualquer tentativa de destaque partidário, trata-se apenas de coincidência metafórica.

"Ou nos ajudamos mutuamente ou naufragamos todos juntos”. Hoje estamos cá todos. Nenhum de nós morreu ontem por causa desse invisível inimigo. Importa continuar, para que amanhã estejamos todos a pensar no caminho para o próximo dia.