Segundo o boletim divulgado pela autarquia, "foi identificado no concelho de Torres Vedras um cluster de casos de Covid-19 associados a um local de culto religioso, a Igreja Cristã Evangélica de Torres Vedras, na freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães".

Dos casos detetados, 18 residem no concelho de Torres Vedras, três no concelho do Cartaxo e três no concelho da Lourinhã.

Dos 18 casos confirmados em Torres Vedras, dez localizam-se na freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães, onde se situa o local de culto religioso, um em Ponte do Rol e outro na União de Freguesias da Carvoeira e Carmões.

A Câmara Municipal referiu ainda que todos os casos ativos e os contactos associados estão a ser acompanhados pelas autoridades de saúde.

Na página de Facebook da Igreja é referido que os cultos presenciais estão suspensos e que "o retorno está previsto para 4 de outubro, ainda que sujeito a avaliação".

Ao dia de hoje, o concelho de Torres Vedras regista 53 casos ativos de infeção por SARS-CoV-2. No total, foram já contabilizados 390 casos confirmados, dos quais 324 recuperados. Registam-se ainda 13 óbitos no concelho.