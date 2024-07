“A decisão de fazer esta viagem foi tomada pelo lado húngaro sem qualquer acordo ou coordenação com a Ucrânia”, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano num comunicado.

“Lembramos que para o nosso país o princípio ‘nenhum acordo sobre a Ucrânia sem a Ucrânia’ permanece inviolável”, insistiu o Ministério no seu comunicado.

Viktor Orbán apresentou-se em Moscovo como estando numa missão pela paz no âmbito do conflito iniciado pela Rússia há dois anos e meio com a invasão de território no leste ucraniano, cuja anexação declarou mais tarde, e que Kiev e os seus parceiros ocidentais não aceitam.

Durante a sua visita a Kiev, o chefe de Governo húngaro defendeu que a Ucrânia deve aceitar um cessar-fogo, uma posição contudo posta de lado pelo Ocidente e pelos ucranianos, com Kiev a exigir a retirada das tropas russas do seu território e o respeito pela sua integridade territorial.

A visita de Orbán a Moscovo provocou surpresa na União Europeia, quando a Hungria assumiu a presidência rotativa, na segunda-feira.