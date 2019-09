"O Presidente da República promulgou hoje o diploma do Governo que procede à transferência para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários [CMVM] das competências de supervisão sobre as sociedades gestoras de fundos de investimento e de fundos de titularização de créditos", indica uma nota publicada hoje no site da Presidência da República.

Em 18 de julho, o Governo aprovou em Conselho de Ministros o decreto-lei que transfere para a CMVM a supervisão das sociedades gestoras de fundos de investimento e de titularização de créditos.

O Governo referia, no documento, que a “transferência permite eliminar sobreposições e redundâncias na supervisão destas sociedades, bem como reduzir exigências burocráticas excessivas que prejudicavam o setor da gestão de ativos”.