“Não é expectável a submersão de áreas contíguas ao leito do rio Tejo”, refere o comunicado emitido na madrugada de hoje pelo Comando Operacional de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

O plano especial tem quatro níveis: azul, amarelo, laranja e vermelho (o mais grave).

Mantêm-se, contudo, alguns constrangimentos em diversas vias de vários concelhos do distrito.

No concelho de Santarém, continuam condicionadas, devido à existência de lençóis de água, a Estrada Municipal (EM) 1348 entre a Ribeira de Santarém e Vale de Figueira, a Rua de Marvila, na ligação Ómnias/Caneiras, e a Estrada Nacional (EN) 365, na ligação a Reguengo do Alviela.

Estão ainda condicionadas, na Golegã, a Estrada dos Lázaros, em Almeirim, a ER-A2 entre a EN114 e a EN368 (por falta de drenagem); em Coruche, a EM1427, em Rebolo, na ligação Fajarda /Biscainho, a Estrada de Meias (Coruche/Azervadinha), a Rua Paul (Coruche) e o CM-H, em Amieira- Fajarda-Raposeira.

No município de Benavente, continua condicionada a EM1456 – Estrada do Campo e a EN118/Reta do Cabo; no Cartaxo, a EN 3-2 entre Ponte do Reguengo e Valada (pequenos lençóis de água); e no concelho de Salvaterra de Magos a Estrada do Paul, em Foros de Salvaterra (Estrada das Buinheiras), e a Rua do Furo, em Marinhais.

O Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo foi colocado no nível amarelo, no passado dia 13, devido ao “aumento considerável dos níveis hidrométricos e caudais do rio Tejo, especialmente nos provenientes de Espanha”.