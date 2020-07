Os manifestantes empunharam cartazes com palavras de ordem como “a corrupção de Netanyahu deixa-nos doentes”, “Netanyahu, demissão”, “crime minister” [alusão ao cargo de chefe do Governo, em inglês ‘prime minister’] ou ainda “estamos fartos” defronte da residência do primeiro-ministro israelita.

Um dos organizadores do protesto, o general na reserva Amir Haskel, apelou aos israelitas para se deslocarem a Jerusalém hoje, “231.º aniversário da Revolução Francesa” (iniciada a 05 de maio de 1789 e que culminou com a tomada do Palácio da Bastilha, a 14 de julho), para “reclamar a liberdade, igualdade e fraternidade”.

A ação de protesto foi acompanhada por várias unidades das forças de segurança israelitas e os manifestantes estavam a utilizar máscaras, mas sem ter em conta o distanciamento físico obrigatório.

“O vírus mais mortal não é a covid-19, mas sim a corrupção”, disse à agência noticiosa France Presse (AFP) Laurent Cigé, vindo de Telavive para participar na manifestação.

À medida que os manifestantes iam abandonando o local da concentração registaram-se pequenas escaramuças com a polícia.