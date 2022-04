"O embaixador da Finlândia em Moscovo, Antti Helantera, foi convocado ao Ministério russo dos Negócios Estrangeiros em 7 de abril", informou a diplomacia de Moscovo num comunicado, acrescentando que "protestou firmemente" contra o confisco de obras de arte pertencentes a museus russos.

A Finlândia anunciou hoje a apreensão dessas obras, no âmbito das sanções europeias contra Moscovo. As autoridades alfandegárias locais disseram que as pinturas, estátuas e outras moedas antigas apreendidas foram estimadas, segundo os seguros, num total de quase 42 milhões de euros

A diplomacia russa denunciou esta como sendo uma decisão "jurídica arbitrária". "A devolução de bens culturais que se encontravam legalmente no exterior, como parte da cooperação entre museus, não pode ser objeto de restrições", insistiu.

"Moscovo espera que as autoridades finlandesas tomem uma decisão, o mais rápido possível, para garantir o retorno das obras de arte dos museus à Rússia", acrescentou a mesma nota.

As autoridades finlandesas foram discretas sobre as obras em questão, mas confirmaram que algumas pertencem ao famoso Museu Hermitage, em São Petersburgo. Os artefatos estavam a regressar para a Rússia, via Finlândia, depois de serem emprestados a museus na Itália e no Japão.