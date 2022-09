A Guardia Civil prendeu uma mulher de 30 anos esta segunda-feira em Tenerife por fingir o seu próprio rapto e exigir 50 mil euros à mãe para ser libertada, conta o El País. O caso levou cerca de 24 horas a ser resolvido.

Para além da falsa vítima de rapto, quatro outras pessoas relacionadas com a família do parceiro da mulher foram presas.

Num vídeo, divulgado pela Guardia Civil, a mulher aparece com uma faca no pescoço, um lenço a cobrir os olhos e sangue falso nos cantos da boca. Entre soluços, diz à mãe que precisa de 50 mil euros para ser libertada. "Se quiserem ver-me viva, têm de lhes pagar", explica, acrescentando que foi agredida e que a mãe não pode avisar ninguém.

Este não foi o primeiro esquema em que a mãe da mulher tinha sido envolvida. O mesmo grupo já a tinha extorquido em três ocasiões anteriores, enviando-lhe três cartas com ameaças dirigidas à filha, exigindo 45 mil euros.

Por isso, as investigações da Guardia Civil começaram no final da semana passada, quando o movimento bancário dos 50 mil euros foi detetado.

Contudo, não tinha havido qualquer queixa sobre o rapto da mulher. No decurso da operação, a Guardia Civil começou a suspeitar da família do parceiro da falsa vítima de rapto, que não tinha sido privada da sua liberdade. No momento da detenção, todos estavam numa sala de jogo.

Os detidos enfrentam acusações de simulação de crime, que implica uma pena de 6 a 12 meses. Além disso, está ainda em causa o crime de extorsão, com uma pena de prisão que pode ir de um a cinco anos.

Na busca domiciliária, a Guardia Civil encontrou as ferramentas utilizadas para simular o rapto. Foi encontrada uma faca grande, o lenço usado para amordaçar a suposta vítima de rapto e um frasco de sangue falso.