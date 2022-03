“Lotação esgotada no Estádio do Dragão para o encontro que se realiza na terça-feira, às 19h45. A Seleção Nacional voltará a contar com um forte apoio dos portugueses para o jogo final do play-off de apuramento para o Mundial2022 com a Macedónia do Norte na terça-feira no Estádio do Dragão”, pode ler-se no sítio oficial do organismo na Internet.

A FPF recordou que os ingressos foram colocados à venda hoje, mas acabaram por esgotar-se, tal como já tinha acontecido na vitória frente à Turquia (3-1), na quinta-feira, no mesmo palco, onde estiveram presentes nas bancadas 48.010 espetadores.

No derradeiro encontro de acesso ao Mundial2022, Portugal vai defrontar na terça-feira, novamente no Porto, a Macedónia do Norte, que bateu a Itália, por 1-0, em Palermo, com o golo de Trajkovski (90+2 minutos) a deixar os campeões europeus de fora do Mundial pela segunda vez consecutiva.

Portugal procura a oitava presença em mundiais, e quinta consecutiva, depois de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, enquanto os macedónios nunca participaram numa fase final de um Campeonato do Mundo.