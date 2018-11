No final de reuniões com o PS e PSD, na Assembleia da República, a poucos dias da votação final global do Orçamento do Estado, Carlos Silva manifestou a preocupação da UGT por não haver “uma solução clara e inequívoca” da parte do Governo quanto à contabilização do tempo de serviço das carreiras especiais da administração pública, em que se incluem os professores.

“Não podemos continuar a entrar em 2019 sem uma solução à vista, preferíamos que não houvesse imposições”, defendeu, em declarações à Lusa.

Carlos Silva referia-se às várias propostas de alteração ao OE 2019 que, no caso de BE e PCP, incluem uma calendarização para a contagem do tempo integral de serviço, caso não seja alcançado um acordo entre Governo e sindicatos. Já PSD e CDS propõem normas que retomam o que foi aprovado no orçamento de 2018 e forçam o executivo a voltar à mesa das negociações.

“Esta eventual imposição do parlamento é uma resposta à imposição unilateral do Governo. Não é por aí que gostamos de ir, mas se não houver outra solução…”, afirmou.

Nem os representantes do PS nem do PSD prestaram declarações no final das reuniões com a UGT, mas Carlos Silva adiantou que recebeu da parte do presidente socialista, Carlos César, o compromisso de “analisar” esta questão.

“O PS tem a preocupação dos constrangimentos orçamentais, mas reconhece que houve uma recomendação no ano anterior. O grupo parlamentar irá analisar de que ponto poderá intervir, há esse compromisso do presidente Carlos César no sentido de perceber até onde podemos ir. É um ponto de interrogação”, resumiu.

Já da parte do PSD, disse, houve “o reconhecimento de que esse tempo deve ser contado”, embora com “responsabilidade de se perceber que impacto terá no orçamento”, o que Carlos Silva considerou uma posição próxima da UGT.

“A contagem do tempo que as pessoas trabalham é uma questão de justiça e de legalidade. Se é pago em cinco, seis ou sete anos, é uma questão que deve ser discutida à mesa com os sindicatos e não tem havido vontade política”, lamentou Carlos Silva, que já teve reuniões recentes com PCP e CDS sobre a temática do orçamento.