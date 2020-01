“Esta reunião teve lugar no âmbito dos contactos prévios tidos com o governo na negociação do Orçamento do Estado para 2020", anunciou o partido em comunicado.

Na reunião com Duarte Cordeiro, o partido foi representado pela deputada Joacine Katar Moreira e pelos dirigentes Isabel Mendes Lopes, Pedro Mendonça.

"Conforme já anunciado, o resultado destas conversações está a ser analisado, sendo hoje à noite tomada a decisão sobre o sentido de voto do Livre", acrescentou o partido, que é o único que ainda não revelou qual o sentido de voto para o Orçamento do Estado 2020.

No mesmo comunicado, o partido escreve que também esteve reunido com o Bloco de Esquerda, a pedido do Grupo de Contacto (direção) do Livre.