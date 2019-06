Em declarações à porta do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, depois de o MP ter pedido as medidas de coação no final do segundo dia de interrogatórios no âmbito da operação "Teia", Nuno Cerejeira Namora deixou críticas ao procurador, que pediu prisão domiciliária para Miguel Costa Gomes.

"De ontem para hoje o MP descobriu mais um crime. Aonde achava que os ajustes diretos constituíam, quiçá, meras irregularidades ou invalidades, problemas procedimentais ou administrativos, da noite para o dia encontrou aqui um crime de prevaricação", acusou o advogado após a reunião na qual argumentou pela retirada da medida de coação de prisão domiciliária com pulseira eletrónica.

Explicando que o crime de prevaricação "fez com que agravasse na mente do MP para uma pena mais gravosa (…) limitativa da liberdade", Nuno Cerejeira Namora lembrou, todavia, que o "jogo está no intervalo", uma vez que as medidas de coação apenas serão conhecidas na segunda-feira.

Contudo, e caso a medida pedida pelo MP seja aplicada "automaticamente, [o autarca] fica impedido de exercer funções", explicando o advogado que o "MP quer que ele esteja proibido de contactar com os funcionários da câmara".

Acerca da reação do seu constituinte, disse que Miguel Costa Gomes está "muito indignado" depois de "cinco noites e seis dias numa cela" onde, de resto, vai permanecer até segunda-feira, aguardando a fixação das medidas de coação.